Il Barcellona ha scelto Semedo: 30 milioni di euro al Benfica

Il Barcellona piazza il colpo Semedo. Gli Azulgrana hanno praticamente chiuso per il giovane esterno portoghese, il quale arriverà arriverà in Spagna firmando un contratto quinquennale.

Nelson Semedo Joyas è un terzino destro di 24 anni, nato e cresciuto nelle giovanili del Benfica con la quale ha collezionato 43 presenze trovando la via delle rete in 2 occasioni ma affermandosi come uno dei talenti più cristallini del calcio portoghese. Grazie alla sua duttilità e velocità, può essere schierato anche come attaccante esterno con attitudine difensiva. Possiede un grande dribbling, visione di gioco e si è rivelato, in questi ultimi anni, un fantastico assist-man. Già nel giro della nazionale portoghese da ben due anni, ha partecipato all’ultima Confederations Cup dove ha disputato qualche partita da subentrato.

Il giocatore, si trasferirà dunque al Barcellona per una cifra intorno ai 30 milioni di euro con qualche bonus incluso e diventerà il nuovo terzino destro del club spagnolo. Il nuovo corso del Barcellona, targato Valverde, sta iniziando a prendere forma con numerosi cambiamenti, tra cui il giovane portoghese, pronto per iniziare questa nuova avventura che potrebbe regalargli tante soddisfazioni nell’immediato futuro.