Il PSG non molla Kylian Mbappé, ma il giocatore vuole solo il Real Madrid

Kylian Mbappé è uno dei nomi più caldi del mercato. Il talentino classe 1998 del Monaco, infatti, è finito nel mirino di tutti i più grandi top club europei, tra cui proprio i rivali del Paris Saint-Germain.

Secondo quanto riportano i colleghi francesi, nei giorni scorsi, il presidente dei parigini, l’emiro Nasser Al-Khelaifi, e il nuovo ds Antero Henrique, hanno incontrato Kylian Mbappé e il padre, parlando del suo modo di giocare, del possibile cambio che Unay Emery potrebbe fare nel sistema tattico della squadra per favorire le sue caratteristiche e del possibile arrivo di Fabinho, suo attuale compagno al Monaco. Henrique, tra l’altro, aveva già contattato l’entourage del giocatore per manifestare l’interesse del club della capitale francese. A Parigi, credono di avere tutti i mezzi convincenti per fare in modo che Mbappé lasci il Principato.

In realtà, però, come ha già sostenuto più volte il giocatore anche di fronte alle super offerte dell’Arsenal, Mbappé, nel caso in cui dovesse lasciare il Monaco, lo farebbe solo per il Real Madrid. Da sempre, infatti, i Blancos vengono considerati dal giocatore come il club più importante al mondo e, inoltre, fra le parti, vi era anche già stato un contatto quando il giovane attaccante aveva solamente 15 anni. Per questo motivo, Mbappé prende tempo e attende offerte dalla capitale spagnola, dove le Merengues stanno ultimando la cessione di Alvaro Morata per raccogliere un bel gruzzoletto da portare al Principato.