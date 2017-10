Il Real Madrid non brilla ma è vincente: 3-0 all'Eibar, torna al gol Asensio

Come Barcellona e Altético Madrid, anche il Real Madrid non esprime un calcio spumeggiante al ritorno in campionato dopo la Champions. La squadra di Zidane non fa fatica contro l'Éibar, ma non gioca con concentrazione e fluidità. Alla fine quel che conta è solo vincere e il Real Madrid supera i baschi per 3-0 grazie alle reti di Paulo Oliveira (autogol), Asensio e Marcelo. Bene la coppia Asensio-Isco, non brillante invece la coppia Ronaldo-Benzema: il portoghese gioca con la testa da un'altra parte, fatica a trovare un'intesa con i propri compagni, e continua il suo campionato con una media molto bassa, 1 rete in 5 gare. Anche Benzema non convince, con il francese che continua a sbagliare gol facili facili, alimentando così la polemica tra Lineker e Zidane per chi è il miglior attaccante del Mondo (Kane per il giornalista britannico). In classifica continua a regnare il Barcellona con un +5 sul Real, con la piacevole sorpresa del Valencia di Zaza nel mezzo. Ora spazio alla Coppa del Re, con la sfida Fuenlabrada-Real, con Zidane alla caccia dell'unico trofeo che non è ancora riuscito a vincere da allenatore.

Cronaca

Real Madrid subito pericoloso con Isco, ma l'andaluso si fa ipnotizzare da Dmitrović che evita l'immediato 1-0. Si fa vedere anche l'Éibar, ma l'ex Catania Escalante è poco preciso davanti alla porta. Al 18' arriva il gol del vantaggio del Real Madrid, con l'autogol di Paulo Oliveira che deposita nella propria rete con un colpo di testa, nel tentativo di anticipare Sergio Ramos sull'assist di Asensio. Al 28' arriva anche il raddoppio, questa volta con Asensio che con il mancino beffa Dmitrović sull'assist da sinistra di Isco. Nel finale di tempo il Real Madric cerca il tris, ma Casemiro sfiora soltanto il palo alla destra del portiere con una conclusione da fuori area.

Isco y Asensio, del Real Madrid, ante el ÉibarGetty Images

In avvio di ripresa, Isco ha subito l'occasione per firmare il 3-0, ma dopo il cambio di gioco di Ronaldo, l'andaluso si fa parare la propria conclusione da Dmitrović. C'è una chance anche per Ronaldo ma il portoghese calcia addosso a Dmitrović, poi il neo entrato Benzema fallisce il tap-in calciando altissimo. Nel finale di gara, il Real Madrid riesce a chiudere il match con il sinistro sul palo più lontano di Marcelo che infila Dmitrović dopo il tocco smarcante di Benzema.

La statistica

4 - I gol di Asensio in 5 gare contro l'Éibar. La squadra basca diventa la vittima preferita del giovane maiorchino.

Video - Sinistro all'incrocio di Asensio al 90' e Barcellona-Real Madrid si chiude 1-3 01:12

Il Tweet

Intanto continua la diatriba tra Gary Lineker e Zidane sul caso Benzema. Il presentatore televisivo, ed ex calciatore, fa il verso al tecnico francese, preferendo di gran lunga Harry Kane, autore di un'altra grande prestazione contro il Liverpool...

Il migliore

Marco ASENSIO - Decisivo per il Real Madrid. Suo l'assist per Sergio Ramos, che provoca l'autorete di Paulo Oliveira, suo il sinistro al 28' che vale il raddoppio per i blancos. Il mariochino torna così al gol, che mancava dalla seconda giornata (doppietta al Valencia).

Video - Marco Asensio: le origini del nuovo astro del calcio mondiale 01:00

Il peggiore

Dias CHARLES - José Luis Mendilibar lo preferisce a Sergi Enrich, ma l'ex Celta Vigo non è mai pericoloso nell'area avversaria.

Tabellino

Real Madrid-Éibar 3-0

Real Madrid (4-3-2-1): Kiko Casilla; Nacho Fernández, Varane, Sergio Ramos, Theo Hernández; Ceballos (71' Marcelo), Casemiro, Modrić; Asensio (64' Benzema), Isco (71' Lucas Vázquez); Cristiano Ronaldo. All. Zinédine Zidane

Éibar (4-5-1): Dmitrović; Ander Capa (72' R.Peña), Arbilla, Paulo Oliveira, D.Lombán, José Ángel; Jordán, Escalante (79' Sergi Enrich), Rivera, Inui; Charles Dias (63' Kike García). All. José Luis Mendilibar

Marcatori: 18' aut. Paulo Oliveira (R), 28' Asensio (R), 82' Marcelo (R)

Arbitro: Alfonso Álvarez Izquierdo

Ammoniti: 23' Casemiro, 23' Charles Dias

Espulsi: nessuno