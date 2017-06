In Spagna sicuri, il Real Madrid ha un accordo verbale con Donnarumma e Mbappé

Il Real Madrid vince nel presente e guarda al futuro. Secondo quanto riporta 'Marca' i blancos' avrebbero raggiunto l'accordo verbale con Kylian Mbappè e Gianluigi Donnarumma. Qualora le trattative non dovessero andare a buon fine in questi mesi, entrambi potrebbero arrivare nell'estate del 2018, quando il portiere andrà in scadenza di contratto.

Il club spagnolo è disposto a versare tra i 30 e 35 milioni di euro nelle casse del Milan per assicurarsi un estremo difensore "per i prossimi 15 anni", come ammettono negli uffici del Santiago Bernabeu. Più elevate le cifre per portar via dal Principato la stella del Monaco: si parte da una base d'offerta di 100-110 milioni di euro rispetto alle richiesta di 130 milioni dei francesi. Nei prossimi giorni è in programma un vertice tra il presidente Florentino Perez e il tecnico Zinedine Zidane per pianificare le mosse future.