La Liga tuona contro l'affare Neymar: "Non accetteremo i soldi del PSG"

Qualcuno ha gridato al mistero, ma non è così. Neymar, di ritorno dalla Cina, non si è fermato in Qatar per firmare il contratto da 30 milioni annui, tornando a Barcellona. In realtà, dietro ci potrebbe essere la resistenza della LFP, l’associazione che rappresenta i club della Liga.

Il freno a mano tirato non può impedire un’operazione da centinaia di milioni già data per fatta, ma può rallentarla. La Liga senza Neymar perderebbe molto non solo in termini di sponsor ma anche di immagine, mostrando i propri top club come terra di conquista per chi ha milioni da spendere, non solo conquistatori. Per questo la Liga chiede garanzie economiche e il rispeto delle regole del Fair Play Finanziario. Il rispetto ci sarebbe, almeno sulla carta, data la complessità di un’operazione che porterebbe il giocatore ad autoacquistare il proprio cartellino, senza formalmente gravare sulle casse del Psg. Il ragazzo sarebbe a Barcellona proprio per un incontro con i vertici dell’LFP, per fugare gli ultimi dubbi e presentare la documentazione necessaria.

" Non accetteremo il denaro della clausola rescissoria da un club come il PSG che, senza appartenere alla Liga, vuole avvantaggiarsi rispetto alla nostra organizzazione infrangendo norme e leggi. – Javier Tebas, presidente della Liga "

Sullo sfondo, arriva un’altra notizia che allontana Neymar dal Barcellona. I catalani hanno congelato il pagamento di 26 milioni di euro al padre, come da clausola dell’ultimo rinnovo del contratto, firmato un anno fa e valido fino al 2021. Se il giocatore rimarrà i soldi arriveranno, altrimenti no. Una situazione da battaglia legale, che rende sempre più difficile rivedere O Ney con la maglia blaugrana la prossima stagione. Secondo l’Equipe, lunedì arriverà l’annuncio ufficiale e le visite mediche di rito, mentre nel capoluogo catalano la tifoseria addita già il brasiliano come traditore: "Non vogliamo mercenari”, si legge nei volantini apparsi fuori dal Camp Nou, "solo giocatori che amano la maglia”.

Il Psg pagherebbe 150 milioni di ingaggio per 5 stagioni, 30 milioni all’anno, più 36 di commissioni al padre, che gli fa anche da agente. Se la faraonica clausola rescissoria, come sembra, sarà pagata dalla Qatar Sports Investments, il fondo che gestisce i Mondiali 2022 facente capo alla casa reale, il Barcellona ha già avvisato di essere pronto a scatenare una battaglia legale in sede Uefa. L’unico argomento che potrebbe indorare la pillola sarebbe una ricca contropartita: dalla Spagna sono sicuri che se i parigini inserissero nell’affare il nome di Marco Verratti il Barça rinuncerebbe alle barricate.