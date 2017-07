"Neymar ha deciso, entro martedì sarà del PSG". 30 milioni l'anno al brasiliano, 222 al Barça

Lo scontro con Semedo è stata solo la goccia che ha fatto traboccare il vaso: Neymar sarà un giocatore del PSG! Queste le parole di un amico intimo del brasiliano, che alla radio RMC Sport, ha confidato tutte le ultime sulla trattativa più importante dell’estate.

Parole forti quelle dell’amico di Neymar, che rivela interessanti retroscena su quanto fosse realmente rispettato il giocatore brasiliano all’interno dello spogliatoio del Barcellona…

" Gli accordi tra lui e il PSG sono stati ormai trovati, anche tutti i dettagli sono stati limati. Neymar ha fatto la sua scelta qualche giorno fa, anche se l’episodio dello scontro con Semedo è stato solo un esempio di quanto fosse poco considerato al Barcellona. Non era veramente rispettato, al Barcellona è Messi che comanda, è il Papa della città. Tra PSG e Barcellona, potrebbe chiudersi tutto tra lunedì e martedì, e poi Neymar sarà un giocatore del PSG "

Quindi appuntamento a lunedì, dopo la Supercoppa francese, per avere una situazione più precisa: che vedrà il PSG spendere 222 milioni per l’acquisto di Neymar dal Barcellona. Il classe ’92 firmerà un contratto fino al 2022 con i parigini e incasserà 30 milioni netti all’anno (diventando il calciatore più pagato al mondo). PSG che resterà in contatto con il Barcellona per Di Maria, che potrebbe fare il percorso inverso.

Intanto, Emery si concentra solo alla sfida contro il Monaco: “Neymar? Penso solo alla Supercoppa e a come battere il Monaco. Sarà importante per la nostra stagione, conquistare subito un trofeo”.