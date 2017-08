Neymar lascia il Barcellona e va al PSG per 222 milioni di euro: l'affare più costoso della storia

Basta voci. Adesso è tutto vero, tutto ufficiale. Neymar non è più un giocatore del Barcellona e si appresta ad essere ufficializzato dal PSG. Dopo quattro anni, ha infatti lasciato i blaugrana divenendo l’affare più costoso nella storia del calcio. Gli avvocati del brasiliano hanno attivato la clausola rescissoria di 222 milioni di euro sfruttando i 300 milioni incassati dalla Qatar Sports Investment per renderlo l’uomo immagine del Mondiale 2022. E, di conseguenza, il giocatore si accaserà a Parigi. Lì dove il suo stipendio netto salirà a 30 milioni l’anno.

" Questa sera, i rappresentanti legali di Neymar, si sono presentati nella sede del club e hanno reso effettivo, a nome del giocatore, il pagamento di 222 milioni di euro per terminare unilateralmente il contratto che univa entrambe le parti. Per questo, il club trasmetterà alla UEFA i dettagli dell’operazione in modo che si possano determinare le responsabilità disciplinari che potrebbero essere sollevate da questo caso. – Il comunicato del Barcellona "

L’annuncio del Barcellona

Il club catalano, poco prima delle 19, ha annunciato che gli avvocati del brasiliano si sono presentati in sede per depositare il pagamento di 222 milioni di euro che avrebbe attivato la clausola rescissoria del giocatore. La stessa clausola che, nel primo pomeriggio, la Lega spagnola si era rifiutata di accettare come deposito. I legali sono immediatamente partiti da Madrid e si sono recati a Barcellona, terminando così la telenovela e concludendo formalmente la prima parte del passaggio al PSG. Adesso Neymar non è più un giocatore del Barcellona e si appresta ad essere ufficializzato dai francesi. La presentazione ufficiale dovrebbe tenersi venerdì, con l’obiettivo di farlo scendere in campo già sabato nella prima giornata di Ligue 1 contro l’Amiens.

Neymar atteso a Parigi

Intanto ferve l’attesa per l’arrivo del brasiliano nella capitale francese. Fotografi e poliziotti sono assiepati nei pressi dell’hotel Royal Monceau, nell’ottavo arrondissement. Neymar risiederà lì in attesa di essere presentato in grande stile dal suo nuovo club.

SEGUONO AGGIORNAMENTI...