Neymar saluta i compagni del Barcellona: "Vado al PSG"

Se la giornata di martedì era parsa un netto rallentamento nella strada verso Parigi, quella di mercoledì è iniziata con il passo spedito per Neymar. Il brasiliano si è infatti presentato alla Ciutat Esportiva del Barcellona di prima mattina. Ma, al contrario di quanto si attendevano in molti, non si è messo a disposizione dell'allenatore Ernesto Valverde. Si è intrattenuto una quarantina di minuti con i compagni per salutarli e comunicare loro il suo imminente addio.

La svolta è in arrivo

Il contenuto del dialogo tra il brasiliano e gli altri blaugrana è materia privata, ovvio. Ma il fatto più interessante è che a far trapelare la notizia della suo saluto ai compagni non sono state fonti vicine a Neymar, bensì direttamente legate all’ufficio stampa del club catalano. Il che fa pensare a una battaglia ormai persa dal Barcellona, nonostante il presidente della Liga spagnola avesse poche ore prima dichiarato di non voler accettare i 222 milioni di euro in arrivo dal Qatar.

Modalità confermate

Neymar ha lasciato il centro sportivo nemmeno un’ora dopo essere arrivato. Adesso, però, restano da definire le tempistiche del suo addio. Al più tardi lunedì prossimo sarà un giocatore del PSG, seguendo la trafila ormai smascherata dai media internazionali. Diventerà l’ambasciatore del Mondiale 2022 per 300 milioni di euro e utilizzerà buona parte di quella somma per attivare la clausola rescissoria, finendo poi per firmare con i francesi un contratto da 30 milioni l’anno. Tutto è definito. Non resta che attendere l’annuncio ufficiale.