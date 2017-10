Si sblocca Ronaldo! 2-1 al Getafe e Zidane festeggia la sua 100a panchina al Real Madrid

Sospiro di sollievo per Zidane e per il Real Madrid. Doveva essere un giorno di festa per il tecnico francese, che sedeva per la 100esima volta sulla panchina dei blancos, ma la sfida contro il Getafe è stata più dura del previsto con i padroni di casa che hanno sfiorato una clamorosa vittoria contro il Real. A decidere il match, alla fine, è stato proprio lui, Cristiano Ronaldo, che all'85' ha firmato il gol del 2-1 e soprattutto la sua prima rete nella Liga. Primi gol, dunque, per Ronaldo e Benzema che erano ancora a digiuno, e 13esima vittoria esterna consecutiva per il Real Madrid (record assoluto nella storia del massimo campionato spagnolo). Tra record e statistiche, non ha funzionato proprio tutto in casa Real, anche per un assetto un po' diverso rispetto alle ultime gare, con Zidane che ha concesso un po' di riposo a Casemiro (appena tornato dal Brasile), e Modrić (Isco è entro nel secondo tempo), senza dimenticare le assenze di Carvajal, Bale, Kovacić e Navas. Una difesa ballerina e poco idee in avanti, rischiavano di peggiore la situazione in campionato, ma l'assist di Isco e il gol di Ronaldo sono serviti a non rimediare una figuraccia, nella speranza di poter rosicchiare qualche punto al Barcellona.

Cronaca

Il Real Madrid fatica a costruire gioco in avvio di gara, un po' per il cambio di assetto, un po' per l'abbottonata fase difensiva del Getafe. Ci prova Ronaldo al 10', ma Guaita para in due tempi, poi è Lucas Vázquez a farsi murare dalla difesa di casa. Il Getafe, a sua volta, si fa vedere poco dalle parti di Kiko Casilla, mentre Benzema sfiora il gol dopo il fantastico passaggio smarcante di Ronaldo con il tacco. Al 39' arriva, poi, il vantaggio degli ospiti con la rete di Benzema che sfrutta un pasticcio della difesa di casa per superare Guaita.

Karim Benzema (Real) félicité par Asensio et VazquezGetty Images

Nella ripresa il Real Madrid cerca il raddoppio, ma Guaita è decisivo nell'anticipare Ronaldo sul secondo palo e a dire di no sul preciso sinistro di Marcelo. Dall'altra parte, il Getafe sfrutta un Real Madrid scoperto sulla fascia sinistra, con Fajr che mette in mezzo per Molina che trova il gol grazie alla deviazione di Marcos Llorente. A 'segnare' è il centrocampista del Real Madrid, anche se il direttore di gara non vede il fuorigioco attivo di Molina. Zidane corre ai ripari e fa entrare Isco e Theo Hernández, con l'ex Alaves che segna subito ma viene pescato in posizione di fuorigioco. Il Getafe avrebbe anche l'occasione del 2-1, mentre il Real Madrid non trova spazi e soprattutto idee. All'85' arriva, però, l'episodio del match con l'assist di Isco per Cristiano Ronaldo che scatta in posizione regolare e fredda Guaita con un preciso destro sul palo più lontano.

La statistica

100 - Le panchine di Zinédine Zidane al Real Madrid. Con il 2-1 sul Getafe, il francese raggiunge quota 75 vittorie su 100 gare (in tutte le competizioni), oltre a 17 pareggi e 8 sconfitte. C'è chi ha fatto 'meglio' nei suoi primi '100 giorni' al Real: Ancelotti ne ha collezionate 78 di vittorie, Mourinho 77.

Il Tweet

Finalmente Ronaldo! Già 4 reti in 2 gare di Champions, ma in campionato il portoghese ha dovuto attendere 355 minuti e 28 tiri per trovare il suo primo gol...

Il migliore

Alarcón ISCO - Al Real Madrid serviva un sussulto, qualcuno che potesse ravvivare le speranze dei blancos. L'ingresso di Isco ha illuminato la squadra Campione d'Europa, con un bellissimo assist per Cristiano Ronaldo che firma il gol vittoria.

Isco, del Real Madrid, ante el GetafeGetty Images

Il peggiore

Lucas VÁZQUEZ - Dovrebbe essere più continuo sulla fascia, ma è pericoloso solo in un paio di occasioni a metà primo tempo. Nella ripresa si spegne, e Zidane deve correre ai ripari.

Tabellino

Getafe-Real Madrid 1-2

Getafe (4-4-1-1): Guaita; Damián Suárez, Djené, Cala, Antunes; Jiménez (15' F.Portillo), Arambarri (84' Bruno González), Bergara, Diedhiou (67' Lacen); Fajr; Molina. All. José Bordalás

Real Madrid (4-4-2): Kiko Casilla; Hakimi, Nacho Fernández, Sergio Ramos, Marcelo (72' Theo Hernández); Lucas Vázquez (72' Isco), M.Llorente, Kroos, Asensio; Cristiano Ronaldo, Benzema (81' Borja Mayoral). All. Zinédine Zidane

Marcatori: 39' Benzema (R); 56' aut. M.Llorente (G); 85' Cristiano Ronaldo (R)

Arbitro: Juan Martínez Munuera

Ammoniti: 34' Arambarri, 49' Kroos, 58' Nacho Fernández, 85' Lacen, 90+4 Theo Hernández

Espulsi: nessuno