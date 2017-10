Tegola Zaza: infortunio al ginocchio in amichevole col Valencia, si teme lungo stop

Brutte notizie per il Valencia: Simone Zaza si è fatto male durante un amichevole contro l'Eldense. L'attaccante italiano è uscito dal terreno di gioco aiutato dai suoi compagni di squadra per un problema al ginocchio sinistro.

Zaza - secondo quanto riferisce Marca - ha quindi lasciato il centro sportivo del Valencia, a Paterna, con un paio di stampelle per recarsi al centro medico dove sarà sottoposto ai primi esami per valutare l'entità dell'infortunio. Zaza è il miglior cannoniere del Valencia in questa stagione con sei gol.