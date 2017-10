VIDEO - Yeray ha vinto la sua battaglia vinta sul cancro: "Ora apprezzo anche bere un sorso d'acqua"

Dopo la chemioterapia e la grande paura per Yeray Alvarez è arrivato il momento di ringraziare tutti quelli che gli sono stati vicini, nella sua lunga battaglia. Il 22enne difensore centrale dell’Athletic Bilbao, da una ventina di giorni è tornato ad allenarsi dopo aver sconfitto per la seconda volta il cancro ai testicoli che lo aveva colpito nuovamente nello scorso mese di giugno. Yeray attraverso un video pubblicato dal canale Youtube del club basco ha raccontato il suo travaglio e soprattutto voluto ricordare ed omaggiare tutte quelle persone, amici parenti, compagni di squadra e semplici tifosi, che in questi mesi lo hanno aiutato ad affrontare questo lungo e complicato percorso…

" "Sono molto contento. La verità è che guarire dal cancro è una notizia molto, molto buona per una persona. Ora sì che apprezzo persino poter bere acqua e poter mangiare qualunque cosa senza aver voglia di vomitarlo. Ecco le cose che apprezzo di più. Durante questo percorso ho avuto modo di incontrare e parlare con tante persone che hanno dovuto affrontare il mio stesso travaglio. Alcuni genitori mi hanno chiamato per parlare coi loro figli che stanno lottando contro il cancro e tutto questo, insieme ai tanti messaggi e alle numerose parole di conforto che mi sono arrivate, mi ha veramente aiutato. Grazie a tutti. "