Zidane l'aggiustatore: chiama Ronaldo per convincerlo a restare al Real Madrid

Zinedine Zidane scende in campo per ricucire lo strappo tra Cristiano Ronaldo e il Real Madrid. Secondo quanto riporta 'Marca' il tecnico francese, che sta trascorrendo qualche giorno di vacanza in Italia, una volta appresa la notizia del malumore di CR7, che sarebbe pronto a lasciare la Casablanca, avrebbe chiamato il portoghese per conoscere le sue reali intenzioni.

Il quotidiano spagnolo sottolinea che "la parola di Zidane conta molto per Ronaldo" a cui avrebbe confermato il ruolo "cruciale" che occupa al Real Madrid. 'Zizou', forte dell'ottimo rapporto con l'ex attaccante del Manchester United, farà il possibile per convincere il giocatore a restare al Real (Marca non esclude un colloquio diretto tra i due una volta che Ronaldo tornerà dalle vacanze), ma l'allenatore francese non tratterrà nessuno che non sia pienamente coinvolto nel progetto dei 'blancos'. CR7 incluso.