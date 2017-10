Ligue 1-1: pari per Ranieri, Bordeaux-Nantes 1-1

Bordeaux e Nantes hanno pareggiato 1-1 nell'incontro valido per la nona giornata di Ligue 1. La formazione di Claudio Ranieri, reduce da quattro vittorie consecutive, passa in vantaggio al 46' con Nakoulma. Ad inizio ripresa il pareggio dei girondini firmato Malcom (47'). In classifica il Nantes sale a 17 punti ed aggancia al terzo posto il St Etienne, un punto in meno per il Bordeaux.