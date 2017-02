Ligue 1: Balotelli è in panchina ma il Nizza doma il St. Etienne e aggancia il PSG al 2° posto

Parigi (Francia), 8 feb. (LaPresse) - Con Mario Balotelli inizialmente in panchina, il Nizza supera per 1-0 il St Etienne nella 24/a giornata della Ligue 1. Tre punti preziosi per la compagine della Costa Azzurra che aggancia il Psg e prova a tenere il passo della capolista Monaco. Il gol decisivo porta la firma di Cyprien dopo 7'. Balotelli è entrato in campo solo nel finale al posto di Plea. Nelle altre partite odierne, da segnalare il successo del Lione per 4-0 sul Nancy con le reti di Valbuena, Fekir, Lacazette e Depay. Questi i risultati delle altre gare: Angers-Rennes 0-0, Lorient-Tolosa 1-1, Metz-Dijon 2-1.