Ligue 1: doppio Cavani, Nantes-Psg 0-2

Grazie a doppietta di Cavani il Paris Saint Germain supera per 2-0 in trasferta il Nantes. La squadra di Emery aggancia provvisoriamente a quota 45 il Monaco, a una sola lunghezza dalla capolista Nizza. Il Matador si conferma sempre più capocannoniere con 20 reti. Rinviata Caen-Nancy per impraticabilità di campo. Questi i risultati delle altre gare disputate oggi: Bordeaux-Tolosa 1-0, Dijon-Lille 0-0, Guincamp-Rennes 1-1, Metz-Montpellier 2-0.