Ligue 1: Draxler-gol, il Psg espugna Rennes e aggancia il secondo posto

Rennes (Francia), 14 gen. (LaPresse) - Successo esterno per il Paris Saint-Germain. La squadra di Emery supera di misura il Rennes (0-1) nell'incontro valido per la 20/a giornata di Ligue 1. Decisiva la rete del tedesco Draxler al 39', su assist di Verratti. Il successo permette ai parigini di agganciare al secondo posto, a quota 42, il Monaco, atteso domani sera in casa del Marsiglia. Il duo insegue a due lunghezze il Nizza, impegnato domani in casa con il Metz.