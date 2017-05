Ligue 1: il Lione batte il Nantes 3-2, Rennes-Montpellier 1-0

Parigi (Francia), 7 mag. (LaPresse) - Il Lione batte il Nantes e consolida il quarto posto. La squadra di Genesio si impone 3-2 nel match valido per la 36/a giornata di Ligue 1. Dopo l'iniziale vantaggio degli ospiti realizzato da Rongier al 19', i padroni di casa rimontano con il rigore di Fekir (65') e il gol di Cornet (70'). Gillet (75') riporta i conti in equilibrio, poi ancora Cornet sigla la rete della vittoria (80'). Il Lione sale a 63 punti, il Nantes resta fermo a quota 48. In precedenza successo del Rennes per 1-0 sul Montpellier, al terzo ko consecutivo. Decisiva la rete di Mubele a dieci minuti dalla fine.