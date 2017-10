Ligue 1: il Nantes di Ranieri supera il Guingamp e sale al terzo posto

Parigi (Francia), 21 ott. (LaPresse) - Il Nantes di Claudio Ranieri non si ferma più. I gialloverdi hanno superato 2-1 il Guingamp nella gara valida per la decima giornata di Ligue 1 centrando l'ottavo risultato utile consecutivo in campionato. Awaziem sblocca il risultato al 9' del primo tempo, prima del pareggio di Camara al 25' della ripresa. Di Toure al 41' il gol vittoria che fa volare la squadra di Ranieri al terzo posto in solitaria con 20 punti in classifica. Successi casalinghi importanti in chiave salvezza anche per Amiens e Rennes, che regolano 1-0 il Bordeaux e il Lille. Colpo esterno del Digione in casa del Metz (2-1). Sorride anche il Tolosa che batte 1-0 l'Angers.