Ligue 1: Lione supera Dijon 4-2, sorride il Montpellier

Parigi (Francia), 19 feb. (LaPresse) - L'OLympique Lione supera 4-2 il Dijon nella 26/a giornata di Ligue 1 e si conferma la quarta forza del campionato. I padroni di casa, dopo il vantaggio in avvio firmato Tolisso, si fanno rimontare dalle reti di Taveres al 30' e di Diony al 3' della ripresa. Nei dieci minuti finali però l'undici di Genesio ribalta il risultato pareggiando prima sempre con Tolisso per poi spuntarla grazie ai gol di Lacazette (su rigore) e di Fekir. Successo casalingo anche per il Montpellier, che batte 2-1 in rimonta il St. Etienne. Al vantaggio ospite di Monnet-Paquet replicato nella ripresa Lasne al 4' e Mounie al 23'.