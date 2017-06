Ligue 1: Monaco cala poker a Bordeaux ed aggancia Nizza in vetta

Bordeaux (Francia), 10 dic. (LaPresse) - Il Monaco cala il poker a Bordeaux e in attesa del risultato del Nizza, atteso domani in casa del Psg nel big match, lo aggancia in vetta alla classifica di Ligue 1. La squadra di Jardim si impone 4-0 nell'incontro valido per la 17/a giornata grazie alla rete-lampo di Sidibe al 2' e alla tripletta del ritrovato Falcao (4', 50' e rigore al 64'). I 'girondini' hanno chiuso in dieci uomini per l'espulsione di Ounas al 68'. Il Monaco sale a 39 punti, seconda sconfitta di fila per il Bordeaux che resta fermo a 24.