Ligue 1: Nizza ko in casa con Strasburgo, pokerissimo Lione

Milano, 22 ott. (LaPresse) - Terza sconfitta di fila in campionato per il Nizza. I rossoneri, privi di Mario Balotelli, hanno perso 2-1 in casa contro lo Strasburgo nella nona giornata di Ligue 1. Decisiva la doppietta di Da Costa, a segno al 23' del primo tempo e al 4' della ripresa. Inutile al 9' la rete di Lees Melou su calcio di rigore. La squadra di Favre resta così ferma a 10 punti, mentre lo Strasburgo avanza a 9. Nell'altra gara disputata successo netto dell'Olympique Lione in trasferta contro il Troyes. Mattatore assoluto Depay, autore di una tripletta. A segno anche Traore e Diaz. Con questa vittoria l'OL si prende il quarto posto salendo a 19 punti.