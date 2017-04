Ligue 1: Psg-Montpellier 2-0, +3 sul Monaco

Il Paris Saint-Germain supera per 2-0 il Montpellier nell'anticipo della 34/a giornata della Ligue 1. Un gol per tempo per la squadra di Emery: sblocca il risultato Cavani su assist di Matuidi al 29', raddoppio di Di Maria al 48' servito dal Matador uruguaiano. Con questa vittoria il Psg si porta momentaneamente da solo al comando della classifica con tre punti di vantaggio sul Monaco, che ha però due partite in meno. Con quello segnato oggi, Cavani ha raggiunto la bellezza di 31 gol in campionato.