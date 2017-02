Ligue 1: PSG-Tolosa 0-0

Dopo l'exploit in settimana contro il Barcellona, travolto 4-0, mezzo passo falso in campionato per il Paris Saint Germain, che non va oltre lo 0-0 casalingo contro il Tolosa nel posticipo della 26/a giornata della Ligue 1. La squadra di Emery aggancia così al secondo posto a quota 56 punti il Nizza, e resta a tre lunghezze dalla capolista Monaco, costretto venerdì al pari contro il Bastia.