Ligue 1: Rennes-Nizza 2-2

Pari in rimonta per il Nizza a Rennes. Finisce 2-2 l'incontro valido per la 25/a giornata di Ligue 1, con gli 'Aquilotti' che mancano l'aggancio al Psg e perdono terreno dalla vetta. Grossi rimpianti per i padroni di casa, in vantaggio al 7' con Amalfitano e a segno al 21' con Sio. Nella ripresa la riscossa del Nizza, privo di Balotelli: Donis accorcia le distanze al 59', Eysseric firma il pareggio all'81'. La squadra di Favre sale a 53 punti, a -2 dal Psg e a -5 dalla capolista Monaco, quella di Gourcoff raggiunge quota 33.