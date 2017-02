Agente Verratti: "Juventus e Inter? Vincere solo in Francia ci sta stretto"

" Senza la vittoria della Champions Verratti potrebbe lasciare Parigi? Siamo a un bivio importantissimo della vita di Marco. A 24 anni o si è un giocatore normale o si diventa un campione "

Così il procuratore di Marco Verratti Donato Di Campli intervenuto ai microfoni di Premium Sport. "E io ritengo che Verratti sia un campione, bisogna capire cosa succederà a Parigi ma, come ho sempre detto, vincere solo il campionato francese ci sta un po’ stretto", ha aggiunto.

Di Maria ha detto che Verratti piace molto al Barcellona e al Real Madrid. "Marco in questo momento è come una bellissima donna, tutti la vogliono ma nessuno la piglia", ha detto ancora. "Juve e Inter tra i corteggiatori di Verratti? E’ ovvio che gli italiani sono i maestri del corteggiamento. A parte gli scherzi la realtà è ben diversa. Abbiamo davanti una proprietà importantissima, il PSG per come si è comportato in questi anni merita grande rispetto e Marco vuole rispettare questo club. Segnali di interesse da parte di club italiani? Sarebbe stupido dire di no…”, ha concluso.