Attenzione ai bagordi: il Montpellier multerà i giocatori che aumenteranno di peso

Il Montpellier non ne vuole sapere: niente giocatori "appesantiti" dopo le festività. Il club francese, infatti, ha in mente un piano quasi diabolico per frenare le forchette dei propri tesserati in questi giorni di banchetti, bagordi e stravizi.

Attraverso un'intervista a una radio locale, infatti, il tecnico Frédéric Hantz fa sapere che per chi sgarra è prevista una multa pressochè chirurgica: chi sarà trovato oltre il suo peso forma dovrà pagare una multa pari a 1000 € per ciascun chilo di troppo messo su. Ecco la spiegazione, per evitare sorprese sgradite e ritrovarsi giocatori snelli e in perfetta forma:

" Sarà un euro per ogni grammo in eccesso. Può sembrare una sanzione ridicola, ma se si ingrassa un chilo sono 1000 euro. "

Un rimedio che serve al tecnico per puntare a qualcosa di più prestigioso della metà della classifica di Ligue 1...