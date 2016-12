Balotelli ci ricasca, espulso nel recupero di Bordeaux-Nizza 0-0

Dieci gol in questo primo scampolo di stagione con il Nizza, doppietta per tagliare il traguardo di campione d’inverno soltanto qualche giorno fa. Poi, inevitabile, il nuovo tonfo. Mario Balotelli è abituato da una vita agli alti e bassi, non poteva fare eccezione nemneno questa volta.

Perché sì, nel turno infrasettimanale della 19esima giornata di Ligue 1, il centravanti italiano è stato espulso. Colpa di un calcio rifilato a Lewczuk del Bordeaux padrone di casa, per giunta nel recupero dello 0-0 maturato al Matmut Atlantique.

A dire il vero, questa volta Balotelli è stato punito per un fallo di reazione sanzionato forse eccessivamente dall’arbitro. Poco prima che il Nizza chiudesse nel peggiore dei modi la serata, con anche l’espulsione rimediata da Belhanda.