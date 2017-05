Balotelli, il futuro si allontana da Nizza

Mario Balotelli potrebbe non vestire la maglia del Nizza la prossima stagione. L’attaccante italiano in Costa Azzurra ha ritrovato gol e prestazioni, suscitando l’interesse di molti club europei. Nonostante, infatti, Mino Raiola non abbia ricevuto alcuna proposta ufficiale, ci sono diverse ipotesi per il centravanti che nelle prossime settimane dovrà decidere, insieme al suo agente, il suo prossimo club.

Non è esclusa la permanenza in Ligue 1: Supermario piace molto al Lione che, in estate, potrebbe cedere Lacazette. In Germania sembra ormai certo il divorzio fra Pierre Emerick Aubameyang ed il Borussia Dortmund; Balotelli piace anche ai tedeschi, che nella giornata di ieri hanno annunciato l’addio di Tuchel. Qualora il nuovo allenatore fosse Lucien Favre, attuale tecnico del Nizza, l’attaccante italiano potrebbe accompagnare il suo tecnico che, in questa stagione, lo ha fatto letteralmente rinascere. Restano vive anche le due ipotesi turche, Galatasaray e Besiktas.

Balotelli si trova ancora una volta a scegliere il suo futuro: rispetto ad un anno fa, nonostante ancora non sia arrivata alcuna offerta ufficiale, sembrano esserci molte più squadre interessate a Supermario, merito dell’ottima stagione a Nizza.

A cura di Francesco Cisternino

Leggi tutti gli articoli su Agenti Anonimi