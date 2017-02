Balotelli non cambia mai, da stella a emarginato: in Europa nessuno è stato più espulso di lui

Sembra di sfogliare un copione che sappiamo già a memoria. Arriva, segna, è decisivo e acclamato. Poi il buio, errori sul campo, liti con arbitri e compagni fino alla cessione. E’ sempre andata così, in qualunque squadra Balotelli abbia giocato. Milan, Inter, City, Liverpool e, in ultimo, lo ha imparato anche il Nizza. E’ stato un febbraio difficilissimo per Mario. Il culmine si è toccato ieri, quando alla mezz’ora di gioco, dopo un duello con Tourè, insulta il direttore di gara. Che si avvicina ed estrae il rosso diretto, il terzo questa stagione, il secondo contro il Lorient. Nessuno in Europa è stato cacciato dal campo più volte.

Il suo allenatore, Favre, lo aveva avvertito: “Gli avevo detto niente falli stupidi, evitiamo di penalizzare la squadra”. Ordine infranto, ora riconquistare la fiducia del mister diventa molto più complicato.

La discesa di Balotelli è iniziata a febbraio, probabilmente per dissapori tra il giocatore e l’ambiente. Senza preavviso, viene lasciato fuori due partite consecutive. Eysseric, che prende il suo posto, dice: “Mario è il più forte ma si isola, dovrebbe impegnarsi di più”. Il Nizza dei miracoli è ancora in piedi, serve sfruttare al massimo il vantaggio sul colosso Psg, compreso quello di non giocare le coppe. Favre avrà bisogno di ogni uomo a sua disposizione per strappare i tre punti. Non potrà contare sull’italiano almeno per il prossimo weekend, sempre che la squalifica non diventi di due o tre giornate.

Imparando dal passato, generalmente quando Mario perde il supporto del proprio tecnico c’è poco da fare. A Manchester fu espulso in Europa League e venne addirittura alle mani con Roberto Mancini, e da lì non rivide più il campo. All’Inter la rottura si verifica dopo l’andata della semifinale di Champions contro il Barcellona: viene fischiato, si toglie la maglia, la butta sprezzante a terra e se ne va a testa bassa negli spogliatoi. A Liverpool, dopo prestazioni sotto il limite della decenza, venne di fatto messo fuori rosa da Brendan Rodgers. Nemmeno un ritorno al Milan ha riacceso il Mario di una volta. Ma se il Nizza vuole arrivare in alto, dovrà imparare a gestire il tornado Balotelli. L’unico che sembrava esserne in grado era un certo Mourinho. Auguri.

Balotelli, 26 anni, è arrivato quest’estate al Nizza a parametro zero dal Liverpool. Questa stagione ha realizzato 11 gol in 19 presenze, media notevole per un club di Ligue 1. Il suo palmares vanta 1 Champions, 3 scudetti, 1 Coppa Italia, 1 Supercoppa (Inter), 1 Premier e 1 FA Cup (Manchester City). Il suo valore si mercato attuale è stimato in 9 milioni, dopo il picco di 32 milioni raggiunto nel 2012 con gli Skyblues.