Balotelli trascina il Nizza e manda al tappeto un nervoso PSG: il Monaco vede la Ligue 1

Sopravvalutato a chi? Mario Balotelli, nella serata più importante della storia recente del Nizza, torna a fare la differenza in campo e a farne le spese è il PSG che, dice quasi addio ai sogni di titolo perdendo 3-1, una partita mai in discussione. A sorridere oltre alla squadra di Favre è il Monaco, che deve anche recuperare una gara, e vede il titolo a un passo. Il Nizza, con questo risultato, tiene vive addirittura le speranze di secondo posto, portandosi a -3 dagli uomini di Emery: apparsi svagati e assai nervosi nel finale (rossi per Thiago Motta e Di Maria).

La cronaca

La partita si sblocca al 26’ quando Balotelli rompe gli indugi e si accende con un lampo acceccante dei suoi: l’ex centravanti di Manchester City e Milan riceve palla da destra, anticipa Verratti e arma il sinistro che s'infila nell'angolino non coperto da Trapp. Per SuperMario si tratta del 14esimo sigillo stagionale, che significa primato stagionale di marcature in campionato eguagliato. Balotelli segnò infatti lo stesso numero di reti in Serie A nel 2013-14. Nella ripresa pronti via e il Nizza raddoppia, con un pezzo di bravura di Ricardo Pereira, che col sinistro non lascia scampo a Trapp con un tiro potente ed imparabile. I parigini s'innervosiscono, Cavani e Balotelli non se le mandano a dire. Al minuto 64, Marquinhos con una deviazione su intervento di testa di Thiago Silva. Il Psg spinge fino alla fine, colleziona palle-gol, ma non concretizza. Anzi, resta pure in dieci nei minuti di recupero per l'espulsione di Thiago Motta e incassa il 3-1 in contropiede in pieno recupero ad opera di Donis. Saltano i nervi anche a Di Maria: rosso diretto per l'argentino, Emery chiude in nove e dopo la Champions League, vede sfumare anche l’obiettivo basilare della stagione: il 5° titolo consecutivo.