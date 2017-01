Calcio, Ligue 1: Payet firma per l'Olympique Marsiglia

Parigi (Francia), 30 gen. (LaPresse/Reuters) - Colpo di mercato dell'Olympique Marsiglia: la squadra allenata da Rudi Garcia ha ingaggiato l'attaccante Dimitri Payet dal West Ham con un contratto di 4 anni e mezzo. Agli Hammers andranno 25 milioni di sterline, più di 30 milioni di euro. Payet, che aveva lasciato Marsiglia nel 2015 per trasferirsi in Premier League, è stato uno dei protagonisti di Euro 2016 con la Francia. L'OM per riprendersi il giocatore ha pagato una cifra 2 volte e mezzo superiore a quella incassata due anni fa per cedere il giocatore al West Ham.

Fonte Reuters - Traduzione LaPresse