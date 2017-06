Calcio, Monaco: ufficiale, il difensore Gaspar ha firmato fino al 2020

Parigi (Francia), 16 giu. (LaPresse) - Jordy Gaspar è un giocatore del Monaco. Il 20enne difensore francese, seguito in Italia in particolare dalla Fiorentina, ha deciso di lasciare il Lione e di accasarsi nel Principato "fino al 2020", come si legge sul profilo Twitter della squadra di Leonardo Jardim, avversaria della Juventus nell'ultima Champions.