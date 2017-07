Calcio, Psg: Verratti torna ad allenarsi con i compagni

Parigi (Francia), 7 lug. (LaPresse) - Marco Verratti si è presentato come da accordi questa mattina al 'Camp des Loges', centro sportivo del Psg, per aggregarsi al resto dei compagni. Nonostante la rottura con i dirigenti del club transalpino il regista italiano, che spinge per andare al Barcellona, ha salutato i tifosi presenti ed è tornato ad allenarsi dopo un mese di vacanza. L'ex giocatore del Pescara ha partecipato in parte a una seduta con i compagni di squadra, mentre in parte ha svolto una specifica sessione di lavoro personalizzato.