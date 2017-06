Calcio, stampa francese: il Nizza chiede Lemina in prestito alla Juventus

Milano, 16 giu. (LaPresse) - Il Nizza è sulle tracce del centrocampista juventino Mario Lemina. Secondo 'France Football', le Aquile, la squadra di Ligue 1 in cui gioca Mario Balotelli, vorrebbero prendere in prestito il francese, che ha collezionato nell'ultima stagione appena 19 presenze in Serie A.