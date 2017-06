Calciomercato, Monaco: colpo Mboula dal Barça, classe '99 che ha dato spettacolo nella Youth League

Colpaccio dei monegaschi, che acquistano dal Barcellona l'ala destra Jordi Mboula per 3 milioni. Il classe '99 spagnolo, di origini congolesi, si è messo in mostra nell'ultima stagione nella Youth League, collezionando 9 presenze e 8 reti con la maglia dei blaugrana. Nonostante, avesse ancora un anno di contratto con i catalani, ha scelto il Monaco, firmando un contratto fino al 2022. Il giovane Mboula avrà anche un clausola rescissoria in caso di nuova cessione, clausola che però non è stato ancora rivelata dai monegaschi.

