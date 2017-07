Clamoroso: Neymar ha detto si al PSG, che pagherà la clausola da 222 milioni al Barcellona

Questa mattina il vicepresidente del Barcellona, Jordi Mestre, è stato imperativo sul futuro di Neymar: “Rimarrà qui al 200%”. Una doverosa sottolineatura dopo le notizie, che anche noi abbiamo riportato nella giornata di ieri, che vogliono il talento brasiliano vicinissimo al passaggio al Paris Saint Germain. “Ho letto che anche la società francese ha smentito categoricamente certe voci”, ha aggiunto Mestre, ma la sensazione è che le cose si stiano muovendo in tutt'altro modo.

Secondo il canale brasiliano 'Esporte Interativo' infatti Neymar avrebbe detto sì alle lusinghe francesi. Il media sudamericano riporta che il club parigino pagherà la clausola di 222 milioni di euro per strappare l'asso verdeoro al Barcellona e costruire su di lui una squadra che, a quel punto, si candiderebbe di diritto alla vittoria della prossima Champions League.

Pazzesca la cifra che verrebbe depositata nelle “casse” di Neymar per i cinque anni di contratto: 30 milioni di euro a stagione (gli stessi che guadagna Messi in blaugrana) per il più grande trasferimento della storia, in termini economici. In Brasile lo danno per fatto e a breve potrebbero arrivare notizie ancora più certe da parte delle società.