Doppietta di Falcao, Balotelli ko: il Monaco allunga sul Nizza in vetta

Non c’è storia allo Stade Louis II del Principato di Monaco: il derby della Costa azzurra è dominato dai padroni di casa, che s’impongono per 3-0 sul Nizza di Mario Balotelli e allungano a +3 in classifica sui rossoneri in attesa del risultato del PSG.

Mattatore della giornata un Radamel Falcao in stato di grazia, capace di capitalizzare al meglio gli assist perfetti di Mendy e Lemar trasformandoli in oro con movimenti d’attaccante puro e definizioni eleganti e implacabili. Il Tigre ha steso dunque la rivelazione della Ligue 1 2016/2017, dopo che Germain aveva portato in vantaggio il club monegasco.

Pomeriggio nefasto dunque per Mario Balotelli e per un Nizza costretto d’ora in poi a rincorrere e a rischio aggancio dal PSG. Impressionanti per contro i numeri di Falcao: 14esimo gol in 17 gare di campionato, 19esimo gol in appena 24 presenze stagionali complessive.

