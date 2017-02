Espulso Balotelli, ma il Nizza espugna Lorient

Il Nizza vince nonostante una nuova 'balotellata' proprio nel giorno del ritorno tra i titolari dell'ex attaccante di Milan ed Inter. La squadra della Costa Azzurra ha espugnato il campo del Lorient (1-0) nell'incontro valido per la 26/a giornata di Ligue 1. Decisiva la rete di Cyprien al 15'. Nella ripresa gli 'Aquilotti' restano in dieci per l'espulsione diretta di Balotelli, reo di proteste, ma resistono e difendono i tre punti.

Il successo permette al Nizza di salire a 56 punti, a -3 dalla capolista Monaco, e raggiungere provvisoriamente il secondo posto a +1 sul Psg, domani sera di scena al Parco dei Principi contro il Tolosa. Questi i risultati odierni: Marsiglia-Rennes 2-0, Angers-Nancy 1-0, Caen-Lille 0-1, Lorient-Nizza 0-1, Metz-Nantes 1-1.