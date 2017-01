Eto’o più Bielsa a gennaio, il nuovo Lille pensa in grande

Il nuovo proprietario del Lille si chiama Gerard Lopez; è a capo del fondo lussemburghese Genii Capital ed è l’ex patron della scuderia Lotus in F1: il 16 gennaio completerà ufficialmente l’ acquisto del club francese. Per presentarsi nel migliore dei modi ai tifosi del LOSC ha già due grossi colpi in canna. Il primo è un attaccante, il secondo invece è un allenatore.

Iniziamo dal centravanti; sembra sempre più probabile infatti l’approdo in Ligue 1 di Samuel Eto’o. Il camerunese ex-Barça ed Inter è in forza ai turchi dell’ Antalyaspor con i quali ha collezionato 44 presenze e 25 reti dal 2015. Evidentemente Eto’o pensa di poter essere ancora competitivo ad alti livelli e per questo è pronto a trasferirsi in Francia.

Ma non finisce qui, infatti Lopez ha già un accordo anche con una vecchia conoscenza del calcio francese: Marcelo Bielsa. Il tecnico argentino che in estate aveva rifiutato la Lazio è pronto a tornare in panchina. L’accordo con la nuova dirigenza del Lille, come detto, esiste già, ma è per giugno. Lopez è però deciso ad anticipare a gennaio l’arrivo del Loco, anche approfittando dei pessimi risultati della squadra (attualmente al dodicesimo posto in classifica). E’ molto probabile che dopo il closing del 16 gennaio possa arrivare l’ufficialità.

di Andrea Carbonari

