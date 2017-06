Il Beijing Guoan pronto a far follie per Leo Jardim: offerto triennale da 36 milioni di euro

La Cina ci riprova: questa volta nel supermercato degli allenatori. E, infatti, il portoghese Leonardo Jardim, tecnico del favoloso Monaco di quest’anno, è entrato in orbita cinese, precisamente del Beijing Guoan, squadra della capitale. Secondo il giornale A Bola, infatti, Leonardo Jardim potrebbe lasciare la Francia per sedersi sulla panchina del Beijing: per lui, un contratto faraonico, ben 12 mln per tre anni, per una cifra monstre di 36 mln complessivi, che lo renderebbe uno degli allenatori più pagati al mondo (il settimo precisamente).

Il portoghese sembra aver accettato la destinazione, ma il club cinese deve strappare il sì dalla società, la quale potrà far valere la clausola rescissoria sull’allenatore, pari a 15 mln, come riporta sempre il quotidiano. I cinesi sarebbero arrivati ad offrire 8 mln, sentendosi, però, rifiutare l’offerta ritenuta troppo bassa. Il Monaco ne avrebbe approfittatto per poter alzare l’ingaggio di Jardim da 1,5 mln a 4,5 mln. Un rinnovo sostanzioso che, però, non eguaglia minimamente la cifra del Beijing.

a cura di Matteo Tombolini (@MatteoTomb)

