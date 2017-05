Il Monaco fa la Juve: 3-0 senz'appello e senza fatica al povero Nancy

Una difesa che non ha fatto passare uno spillo, una partita costantemente in controllo, fiammate decisive che l'hanno decisa. Sembra la descrizione di una normale partita di questi tempi - o, almeno, prima del derby della Mole di questa sera - della Juventus, ruolo perfettamente interpretato in Francia dal Monaco. Che, dopo il 3-0 di Nancy (e avendo risparmiato le "stelline" Bakayoko e Mbappé) e un primato di graduatoria non in discussione, può tornare a concentrarsi sul proibitivo impegno di Champions proprio contro i bianconeri di Allegri, corsari tre sere fa 2-0 allo stadio Louis II.

Thomas Lemar face à NancyGetty Images

La cronaca

La gara parte subito con lo "strappo": Germain prende la corsia destra e, arrivato sul fondo, effettua un cross basso intercettato dal piedone di Badila Kouendolo. La palla prende così un effetto strano e si infila sul primo palo prima di insaccarsi su quello più lontano. In ogni caso, il portiere camerunense del Nancy N'Dy Assembé, si tuffa come peggio non potrebbe "regalando", di fatto, il vantaggio al Monaco. Che, di fatto, è bravo ad addormentare subito il match. I padroni di casa del Grand Est ci provano, sugli sviluppi di un corner, con una potente conclusione dal limite di Robic, ma Subašić è bravissimo a respingere. Gli uomini di Jardim, invece, colpiscono e affondano con concretezza: al 40' palla alta intercettata da Jemerson, delizioso lancio lungo di Fabinho per Lemar, il cui cross dalla sinistra è un autentico "cioccolatino" per Bernardo Silva, che insacca di testa senza problemi. E' 0-2, a termine di un primo tempo che il Nancy conclude senza il centrocampista Vincent Marchetti (infortunatosi al 31') e con un'occasionissima mancata, sottoporta, da parte di Hadji. Nella ripresa, nulla da segnalare sino al cambio che all'82' vede l'ingresso in campo di Mbappé, subito pericoloso all'84' dopo aver ubriacato di finte Cuffau e decisivo, all'86' a fornire a Lemar la palla vincente del 3-0.

La statistica chiave

2

Sono i tentativi di autogol del difensore del Nancy-Lorraine Tobias Badila Kouendolo. Il primo, al 3', è andato a "buon fine". Prima del 3-0 è arrivato il secondo intervento sciagurato, sugli sviluppi di un pallone proveniente dalla sinistra: la palla, in questo caso, è uscita di poco. Alzi la mano chi si ricorda di un certo Pierre Issa, protagonista (con doppia autorete) di quel 3-0 della Francia-Sudafrica 3-0 dei Mondiali '98 giocata a Marsiglia...

Il tweet

Gara chiusa già al duplice fischio...

Il migliore

FABINHO (Monaco): delizioso metronomo del centrocampo monegasco. Ogni pallone passa sistematicamente dai suoi piedi particolarmente "educati".

Il peggiore

Guy N'DY ASSEMBE' (Nancy): il portiere dei padroni di casa era uno di quei sette giocatori camerunensi che aveva "snobbato" la convocazione del ct Hugo Broos alla vigilia della Coppa d'Africa poi vinta dai Leoni Indomabili. Forse, per il futuro, a giudicare dalla prestazione di questa sera (un'autentica sciagura tra i pali e in fase di rinvio), un po' di umiltà in più non gli guasterebbe.

Il tabellino

NANCY-MONACO 0-3

Nancy (4-3-3): N'Dy Assembe; Cuffaut, Chrétien, Diagne, Badila Kouendolo; Bassi, Cetout, Marchetti (31' Guidileye); Robic (70' Mandanne), Hadji, Mouassa (64' Dia). All.: Correa.

Monaco (4-4-2): Subašić; Dirar, Glik, Jemerson, Sidibé; Silva, Fabinho, Moutinho, Lemar; Falcao (78' Bakayoko), Germain (82' Mbappé). All.: Jardim.

Arbitro: Ruddy Buquet di Amiens.

Gol: 3' aut. Badila Kouendolo (M), 40' Silva (M), 86' Lemar (M).

Note - Recupero: 4+0. Ammonito: Robic.