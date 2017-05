Il Monaco ha pronto lo champagne: per il titolo di campione di Francia manca solo la matematica

Monte Carlo e tutto il Principato della Costa Azzurra (oltre a mezzo Ponente Ligure) in festa: con la vittoria per 4-0 (firmata Falcao, doppietta, Bernardo Silva e autorete di Júnior Alonso) il Monaco si è laureato "ufficiosamente", per l'ottava volta, campione di Francia. "Ufficiosamente" perché Oltralpe, come in Inghilterra, non vale la regola degli scontri diretti, bensì della differenza reti. Ma con un vantaggio di 3 punti e di 17 gol (oltre ad avere una gara da recuperare) sul PSG, la squadra di può considerarsi vincitrice della Ligue 1 2016-2017 dopo 17 anni.

Nel segno del 17

Il numero 17 ricorre anche nel definire gli anni di astinenza dall'ultimo titolo nazionale della formazione monegasca. Diciassette anni di sostanziale oligarchia Lione-Psg, inframezzato dalle estempraneità - tra il 2008 e il 2012 - di Bordeaux, Marsiglia, Lilla e Montpellier (e, per essere precisi, Nantes nel 2002). In quella squadra, quella del 1999-2000, tanto per fare qualche nome, giocava gente come Fabien Barthez, Willy Sagnol, Philippe Christanval, Rafael Márquez, John Arne Riise, Sabri Lamouchy, Ludovic Giuly, Marcelo Gallardo. E aveva un attacco atomico coi vari Marco Simone, Dado Pršo e David Trezeguet. Fate voi...

La squadra di Jardim come quella di Puel e Deschamps

Eppure, questo Monaco, quello plasmato e fatto funzionare da un astro nascente degli d'élite come Leonardo Jardim, è stato in grado di adombrare quella squadra di fenomeni timonata allora da Claude Puel, attuale guida tecnica del Southampton. Che, peraltro, portò avanti qualità e magnificenza con una scia così lunga da arrivare sino a quel 26 maggio 2004 a Gelsenkirchen, in finale di Champions, vinta dal porto di José Mourinho. Un undici profondamente diverso, quello di Didier Deschamps, ma ugualmente grande, in fatto di qualità coi vari Givet, Evra, Rothen, Morientes...

Slide Finales 2004 Porto Monaco RothenEurosport

L'undici "tipo" del Monaco di Leonardo Jardim

La solita, curiosa eredità di Ranieri a favore dei tecnici lusitani

Ma, prima di tornare a parlare di Jardim, però, va detto che, come col Chelsea di Mourinho, i tecnici portoghesi di successo, evidentemente, hanno un "supervisore" in comune, Claudio Ranieri: come successo coi Blues, anche qui l'allenatore romano ha "preparato il terreno" alle glorie del condottiero successivo (e lusitano). E' stato proprio l'artefice del miracolo Leicester a riportare il team del principato in Ligue 1 dopo la rovinosa caduta in seconda serie, in cui nella prima stagione targata 2011-2012, i biancorossi si erano addirittura piazzati ottavi. Non solo, al primo anno dopo il ritorno nella massima competizione d'Oltralpe, Ranieri ha subito conquistato un secondo posto, valso la qualificazione alla Champions League successiva.

2012-2013 Ligue 2 Monaco Ranieri OcamposLaPresse

Mbappé, una forza della natura fatta in casa

E il presidente? Come accaduto al Chelsea, Ranieri ha vissuto l'avvento di un altro russo in casa monegasca: il magnate del potassio Dmitrij Rybolovlev. Che ha riversato denaro a palate alla società del principe (Ranieri - l'altro Ranieri...): 130 milioni, per portarsi a casa gente Radamel Falcao, João Moutinho, Ricardo Carvalho e James Rodríguez. Più o meno la stessa cifra che i club ancora più ricchi del Monaco, sarebbero disposti a spendere per avere il solo Kylian Mbappé, 18 anni ed erede di Thierry Henry, sbucato dal nulla. O, meglio, dal centro di formazione del club, oggi più che mai floridissimo e pronto a sfornare altri fenomeni perché la filosofia del Monaco si è pian piano modificata: meno follie per i giocatori già formati, più "ragazzi terribili" in rosa e pronti da consacrare. Clamoroso, questa sera, il dribbling ubriacante con cui Mbappé ha mandato al bar il povero terzino 33enne franco-malgascio del Lille Franck Béria, prima di servire Bernardo Silva, in occasione del 2-0.

Mago Jardim e quel 4-4-2 camaleontico

Insomma, la descrizione dell'attuale squadra di Jardim, capace di realizzare la bellezza di 102 reti in 36 partite. E il miglior marcatore non è capocannoniere, nemmeno secondo nella classifica dei marcatori: è terzo, ed è Radamel Falcao, a quota 22, dietro a Edinson Cavani e Alexandre Lacazette.

Radamel Falcao of AS Monaco celebrates his goal during the UEFA Champions League Quarter Final second leg between AS Monaco and Borussia DortmundGetty Images

Niente male per la stagione del suo rientro dopo il lungo e doloroso infortunio. Jardim, insomma, ha saputo mandare a segno un po' tutte le forze a sua disposizione, con un gioco fluido, brillante, mai banale, un 4-4-2 super camaleontico e, allo stesso tempo, equilibrato dal lavoro a centrocampo dei "costruttori" Moutinho e Bakayoko, in alternanza a Fabinho, talvolta impiegato anche da terzino destro.

Leonardo Jardim (Monaco)Getty Images

Da Raggi a Lemar

Là dietro, un Kamil Glik in forma splendida, al di là del brutto episodio con cui si è andato andare in Champions, ai danni di Higuain. Quella Champions affrontata con l'ex Empoli Andrea Raggi (l'altro connazionale è il secondo portiere Morgan De Sanctis), ormai veterano della formazione monegasca e che merita di alzare il trofeo di questa sera, per lo spirito di abnegazione che ha sempre contraddistinto la sua carriera.

Andrea Raggi, MonacoLaPresse

Quella Champions affrontata in maniera strabiliante: dal girone vinto ai danni di Bayer Leverkusen, Tottenham e Cska Mosca, alle eliminazioni di Manchester City e Borussia Dortmund rispettivamente agli ottavi e ai quarti di finali. Tutte all'insegna dei gol, gol a palate. Propiziati da due ali impareggiabili e prolifiche come Bernardo Silva e franco-guadalupense Thomas Lemar, classe 1995, altra scommessa vinta di Jardim che lo aveva scoperto nel Caen.

Thomas Lemar of MonacoGetty Images

Quel Ponente Ligure biancorosso

Insomma, il Principato e mezzo Ponente Ligure è in festa. Già, perché è a Bordighera che è nato il "Monegu Club Riviera dei Fiori" e tra gli ultras monegaschi si mescolano tanti tifosi provenienti dalle province di Imperia e Savona. Che, ovviamente, non hanno fatto mancare il loro apporto al "Lous II" durante la semifinale di andata di Champions con la Juventus. Quella Juve a cui questo Monaco non è ancora pronto ma che, evidentemente, continuando di questo passo...