Il Nizza torna a vincere, Balotelli sale a 9 gol in campionato

Dopo tre pareggi consecutivi, il Nizza ritrova la vittoria in Ligue 1 e i gol di Mario Balotelli.

La compagine della Costa Azzurra si impone per 3-1 sul Guingamp nella 22esima giornata e si riporta al comando della classifica in attesa del big match fra Psg e Monaco. Per il Nizza in gol Plea dopo 11', raddoppio di Seri al 38'. Al 63' il Guincamp accorcia le distanze con Briand, ma all'87' Balotelli firma il gol del definitivo 3-1.

Per l'attaccante italiano è il nono gol in campionato.