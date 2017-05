Il Psg conferma Unai Emery per la prossima stagione, la Roma sempre più verso Di Francesco

Una stagione deludente - nonostante tre trofei messi in bacheca - non altera il destino di Unai Emery: la proprietà dei parigini, a margine della fortunosa vittoria sull'Angers in Coppa di Francia, ha confermato la posizione dell'allenatore spagnolo, che dunque resterà sulla panchina del Psg anche nella prossima stagione. Sono state le parole del presidente del Psg, Nasser Al-Khelaïfi, a fugare ogni dubbio: "Resta con noi al 200%". Niente Roma, dunque, con i giallorossi che sembrano sempre più orientati su Eusebio Di Francesco.