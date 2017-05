Il PSG mette fine alle voci: "Verratti resterà a Parigi"

Marco Verratti è incedibile”. A seguito delle numerose indiscrezioni riguardo incontri tra l’ entourage del giocatore e altri club europei, il presidente del Paris Saint-Germain e della Qatar Investment Authority, Nasser Al Khelaifi, ha rilasciato nelle ultime ore dichiarazioni che blinderebbero il gioiello made in Italy.

Le sue parole infatti, sono innanzitutto rivolte agli agenti del centrocampista pescarese, i quali negli ultimi giorni avrebbero avuto contatti con altre big del panorama europeo intenzionate a sborsare cifre da capogiro pur di accaparrarselo. Il suo cartellino vale non meno di 60 milioni di euro e nonostante alcuni club avrebbero già pronte offerte a nove zeri per lui, il magnate di Doha non sembrerebbe intenzionato neanche a prenderle in considerazione, considerando Verratti una pedina fondamentale per la sua squadra. Come biasimarlo?

I paragoni negli anni sono stati tanti ed eccellenti, solo una settimana fa don Andres Iniesta ha dichiarato di vedere in lui il suo unico degno erede, mentre per noi italiani l’ accostamento più facile è con il campione del mondo Andrea Pirlo. In effetti Marco Verratti ha sempre dimostrato di avere tutte le carte in regola per poter essere accostato a queste leggende, tecnica sopraffina e grande visione di gioco lo hanno sempre contraddistinto sin dalle fila del Pescara.

Sicuramente le ultime dichiarazioni del presidente Al Khelaifi hanno congelato la situazione del centrocampista classe 1992, situazione che comunque rimane fortemente legata al progetto tecnico del club parigino, ai rinforzi e alla programmazione che verrà fatta al termine di questa stagione. Tutti elementi che qualora dovessero essere inferiori alle aspettative degli agenti del giocatore potrebbero causarne la definitiva partenza.

Video - Verratti: "Valgo 100 milioni? Nessuno può valere tutti quei soldi..." 00:55

A cura di Gualtiero Zoia.