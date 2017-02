Il PSG vuole blindare Marquinhos, pronto il rinnovo per il difensore

A suon di ottime prestazioni Marcos Aoas Correa, meglio noto come Marquinhos, difensore centrale del Paris classe 1994 ed ex Roma, si è guadagnato l’attenzione dei principali club europei.

Sul giocatore, infatti, è forte l’interesse del Chelsea di Conte ma anche dell’Inter e del Barcellona che, dopo averlo visto all’opera nell’ottavo di finale di Champions League, sarebbe pronto a fare follie per strappare Marquinhos al Psg. In Francia, però, stimano moltissimo il giovane brasiliano sin dal suo arrivo dalla Roma nel 2013 e non hanno alcuna intenzione di privarsene. Proprio per questo motivo i dirigenti francesi stanno iniziando i colloqui con l’agente del giocatore per modificare il contratto del classe 1994. L’obiettivo è quello di un rinnovo contrattuale con scadenza nel 2021, attualmente il giocatore andrebbe in scadenza nel giugno 2019, e con un ingaggio aumentato.

Nelle prossime settimane inizieranno le trattative per porre nero su bianco il nuovo contratto di Marquinhos con il Psg che è intenzionato a blindare il difensore brasiliano stoppandi sul nascere qualsiasi voce di mercato che vedrebbe Il classe 1994 pronto a lasciare Parigi per trasferirsi in qualche altro campionato. D’altronde dopo averlo visto giocare contro gente come Neymar, Suarez e Messi chi si comporterebbe in maniera diversa? Semplicemente nessuno.