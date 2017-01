Jesè, niente Las Palmas: è vicino al Middlesbrough

Quando sembrava ormai fatta con il Las Palmas, la trattativa si è arenata. La società delle Canarie ha effettuato un ultimo disperato tentativo, ma riesce a garantire solo il 20% della cifra sullo stipendio chiesta dal PSG. Jesè, visti i molti estimatori in giro per l’Europa tra cui anche la Roma che lo aveva cercato nelle settimane scorse, è ora molto vicino al Middlesbrough, su espressa richiesta di Karanka (vice di Mourinho al Real, ndr) ed ora manager del Boro. Il club inglese sembra intenzionato ad accogliere il canario nella Premier League fino a giugno, probabilmente fissando successivamente un riscatto che finora non è stato ancora concordato. La volontà del giocatore, come confermato più volte, sarebbe comunque quella di tornare a casa al caldo e al sole dell’isola natia, ma il PSG sembra spingere Jesé verso la terra d’Albione.

