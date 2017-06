Lacazette a Eurosport: "Per l'Atletico Madrid potrei rimanere fermo anche 6 mesi"

La decisione del Tas di bloccare il mercato in entrata dell’Atletico Madrid ha inevitabilmente scombussolato i piani del club spagnolo per la prossima stagione. Uno dei movimenti in entrata che i “colchoneros” aveano già virtualmente concluso era l’acquisto di Alexandre Lacazette, attaccante del Lione.

Tuttavia, il giocatore, pur di approdare a Madrid, potrebbe anche rimanere inattivo per questi sei mesi successivi. Questa incredibile ipotesi arriva direttamente dal 26enne centravanti francese, che ha partecipato questo pomeriggio a una Live Chat su Facebook con la redazione francese di “Eurosport”:

" Sì, sono al corrente della sanzione confermata per l’Atletico, ma la possibilità di rimanere fermo per 6 mesi prima di poter giocare con la nuova maglia non mi spaventa, anzi. Rimanere in prestito al Lione fino a gennaio? Non penso a questo anche perché il presidente ha affermato che è impossibile. Personalmente sarebbe un’ipotesi che non mi soddisfederebbe molto. "

Infine Lacazette, non ha anche escluso l'ipotesi Liverpool o Manchester United e la suggestione Borussia Dortmund:

" La Premier League è un campionato interessante. Ma non vuol dire che andrò a giocare lì, per ora si tratta solo di rumors. Il Borussia Dortmund? Sarebbe un'opzione interessante, il Borussia è certamente un grande club". "

Lacazette ha appena concluso la sua ottava stagione al Lione. In quest’ultima, tra Ligue 1, coppe nazionali ed Europa League ha collezionato 45 presenze con all’attivo 37 gol e 5 assist.

Raffaele Campo (@CampoRaffaele)

