Ligue 1, Cavani ancora devastante: doppietta nel 3-0 del PSG al Bordeaux

Tris del PSG in casa del Bordeaux nell'anticipo della 25/a giornata della Ligue 1. I parigini volano grazie a una doppietta di Cavani, a segno al 6' e al 47', e a un gol di Ángel Di María, in rete al 40' su assist di Verratti.

Cavani, secondo nella classifica marcatori della Champions League, sale a quota 31 reti in stagione in 30 gare disputate (in tutte le competizioni).

Il PSG sale per ora al comando della classifica a quota 55, insieme al Monaco, che giocherà domani sera contro il Metz. I girondini restano fermi a quota 36.