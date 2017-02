Ligue 1, frenata del Monaco: capolista bloccata per 1-1 dal Bastia

Leggera frenata del Monaco capolista in Ligue 1. Nell’anticipo della 26esima giornata i monegaschi non vanno oltre l’1-1 sul campo del Bastia, penultimi in classifica. Padroni di casa in vantaggio al 19’ con Diallo e pareggio ospite con Bernardo Silva al 52’.

Per effetto di questo risultato il Monaco si porta a +4 sul PSG che giocherà in posticipo contro il Toulouse dopo il netto 4-0 contro il Barcellona in Champions League. Il Nizza di Balotelli se la vedrà invece contro il Lorient, fanalino di coda, in trasferta nella serata di Sabato.